Министру нацбезопасности Израиля запретят въезд в Польшу

Министру национальной безопасности Израиля Итамару Бен-Гвиру запретят въезд в Польшу, сообщил пресс-секретарь МИД республики Мачей Вевюр.

В среду министерство иностранных дел еврейского государства сообщило, что военно-морские силы задержали 430 активистов флотилии "Сумуд", которые везли гуманитарную помощь в сектор Газа. Среди них - четверо граждан Польши. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир лично приехал в порт Ашдода для встречи с арестованными активистами и выложил в своих соцсетях ролик об этом.

"Министр (иностранных дел Польши Радослав - ред.) Сикорский обратился в МВД, чтобы министр Бен-Гвир получил запрет на въезд в Польшу за свои действия", - сказал Вевюр.

