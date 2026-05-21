Иран восстанавливает производство беспилотников намного быстрее, чем ожидали США - СМИ
Иран восстанавливает свои вооруженные силы и производство вооружений намного быстрее, чем ожидали США, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники, знакомые с данными американской разведки.
Отмечается, что в ходе шестинедельного перемирия, начавшегося в апреле, Иран возобновил работу части производств беспилотников.
«По оценкам некоторых американских спецслужб, Иран может полностью восстановить свой потенциал по нанесению ударов с помощью беспилотников уже через шесть месяцев», - заявляет CNN.
Ранее спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что вооруженные силы Ирана использовали наилучшим образом перемирие с США для того, чтобы восстановить свои возможности.
280