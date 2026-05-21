Зеленский: СБУ нанесла удар по штабу ФСБ 

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, был поражен штаб российских сотрудников ФСБ.

«Есть хорошие результаты у бойцов Центра специальных операций «А» СБУ. Поражен штаб российских сотрудников ФСБ и уничтожен зенитный комплекс «Панцирь-С1» на нашей временно оккупированной территории.

Благодаря только этой операции российские потери составили около сотни оккупантов — убитыми и ранеными.

Россияне должны чувствовать, что эту свою войну им придётся завершить. Украинские санкции средней и дальнобойной дистанции продолжат работать», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

