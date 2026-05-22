Дорожная полиция предупредила о сложной ситуации на дорогах в выходные дни - ВИДЕО

Главное управление Государственной дорожной полиции предупредило граждан о ситуации на дорогах в выходные дни.

«Как показывают наблюдения, традиционно в выходные дни интенсивность движения между столицей и регионами возрастает. Увеличение числа поездок в обоих направлениях приводит к образованию транспортных заторов, особенно на автомагистралях, что, в свою очередь, повышает риск дорожно-транспортных происшествий», - об этом говорится в заявлении Главного управления Государственной дорожной полиции.

Подчеркивается, что с целью обеспечения безопасности дорожного движения на территории республики усилены контрольно-профилактические меры.

При этом отмечается, что в ряде случаев несоблюдение правил дорожного движения, технические неисправности транспортных средств, спешка и невнимательность водителей становятся причиной тяжёлых дорожно-транспортных происшествий.

Чтобы предотвратить подобные ситуации, Главное управление Государственной дорожной полиции вновь обращается к водителям: «Перед выездом проверяйте техническое состояние автомобиля, не выезжайте на неисправном транспорте, строго соблюдайте скоростной режим и правила обгона и маневрирования.

Учитывайте погодные условия, характерные для текущего сезона, в частности дождливую погоду, а также реальную дорожную обстановку. При дальних поездках делайте остановки для отдыха, не садитесь за руль в утомлённом или сонном состоянии. Помните: дисциплина и ответственность на дороге являются основой безопасности каждого водителя».