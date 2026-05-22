Пашинян раскрыл, кому адресовал свой вопрос «почему вы не погибли?»

First News Media11:38 - Сегодня
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его фраза «почему вы не погибли?» была адресована не армянскому народу, а представителям «политической и общественной псевдоэлиты» Карабаха [речь идет о ликвидированной сепаратистской хунте – 1news.az].

Об этом сообщают армянские СМИ с пресс-конференции Пашиняна.

По словам армянского премьера, он имел в виду тех, кто выдает себя за представителей «различных структур» марионеточного режима.

«Лидер Армении не спрашивал армянский народ, почему вы не погибли на войне. Лидер Армении спросил представителей карабахской псевдоэлиты, почему вы не погибли», — сказал он.

По его словам, представители этого круга, по его оценке, не участвовали в боевых действиях: «Они не только не стреляли, потому что, говоря «беглецы», я имею в виду именно их».

Пашинян также заявил, что представители этого круга должны дать объяснение своим действиям: «Что они делали, сидя дома? Кто пошел встать и сражаться рядом с солдатом? Некоторые из них сбежали, оставив наших солдат одних. Они должны дать объяснение, начиная с Самвела Шахраманяна [последний главарь сепаратистов – 1news.az] и заканчивая остальными».

Источник: «Арменпресс»

