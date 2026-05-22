В Британии расследуют возможные секс-преступления экс-принца Эндрю

Британская полиция расследует возможные преступления сексуального характера со стороны экс-принца Эндрю, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник.

«Полиция ведет расследование в отношении Эндрю Маунтбеттен-Виндзора на предмет возможных преступлений сексуального характера», — говорится в сообщении телеканала.

По данным Sky News, британская полиция собирается допросить женщину, которая утверждает, что ее привозили в резиденцию Эндрю в Виндзоре в 2010 году «для сексуальных целей». При этом свидетель не является британской подданной.

Согласно информации телеканала, британская полиция уже взяла показания у многих свидетелей с момента ареста Эндрю. Правоохранители проверяют Эндрю на целый ряд других преступлений, включая мошенничество, коррупцию и воспрепятствование правосудию.

Телеканал указывает, что британская полиция хочет получить из США неотредактированные копии файлов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, что может помочь в расследовании.

Эндрю был задержан в конце февраля по делу о служебном злоупотреблении на посту торгового представителя из-за пересылки Эпштейну государственных документов. В начале декабря 2025 года король Карл III лишил своего брата всех титулов.