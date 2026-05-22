Стал известен график трансфера участников в день закрытия WUF13

22 мая 2026 года в 15:00 состоится церемония закрытия Тринадцатой сессии Всемирного урбанистического форума (WUF13).

Как сообщает 1news.az, в связи с проведением мероприятия трансфер участников от транспортных узлов (хабов) до площадки форума будет осуществляться только до 13:00.

Организаторы призвали участников и гостей форума, планирующих посетить площадку WUF13 или принять участие в церемонии закрытия, заранее учитывать изменения в графике движения транспорта.

Напомним, что Всемирный урбанистический форум проходит в Баку под эгидой программы ООН-Habitat и объединяет представителей правительств, международных организаций, экспертного сообщества и гражданского сектора для обсуждения вопросов устойчивого развития городов и урбанизации.