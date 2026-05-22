Россия продолжает оказывать давление на Армению

Россельхознадзор фиксирует проблемы с поставками из Армении не только по цветам, но и по овощам, фруктам, заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в эфире «Вестей».

«Вопрос в том, что у нас проблемы не только по цветам, у нас — и с овощами, и с фруктами», — сказал Данкверт, передает Sputnik Армения.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор с 22 мая временно ограничит импорт цветочной продукции из Армении, до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов. Позже министр экономики Геворк Папоян заявил журналистам, что ситуация в целом управляемая, ведется работа с российскими партнерами.

Накануне о начале совместных проверок с российской стороной сообщил Инспекционный орган пищевой безопасности Армении. Проверки намечается провести в течение ближайшей недели на 8 предприятиях по производству растительной продукции и в 4 рыбных хозяйствах.