ГТК закупит сухой корм и инвентарь для собак на сумму около 190 тыс. манатов
Стали известны результаты объявленного Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики тендера на закупку сухого корма для собак.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный государственный веб-портал Азербайджана, для проведения электронных государственных закупок (тендеров) — etender.gov.az — Государственный таможенный комитет выплатит 189.859,55 AZN ООО «XEZRI TRADE» за корм для собак и принадлежности, аксессуары и оборудование для ухода за домашними животными.
В рамках закупки предусмотрено приобретение сухого корма для собак (21.158,4 кг), а также следующей продукции: поводков для ошейников (88 штук), ошейников (88 штук), игрушечных мячей (176 штук), мисок для кормления (88 штук) и мисок для воды (88 штук).
