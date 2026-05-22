В Баку пройдет летний фестиваль «Force of Love» 2026

С 5 по 7 июня арт-пространство Space____________13 станет площадкой для фестиваля “Force of Love” 2026, организованного журналом NARGIS – события, представляющего собой большой ремесленный рынок, объединяющий искусство и живое общение.

В рамках фестиваля будут представлены различные книги, фотографии, виниловые пластинки, винтажные украшения и сумки, товары для дома и красоты, одежда местных брендов, а также корнеры с едой и многое другое.

5 июня для детей из детских домов совместно с Nargis Fund будет организована особая развлекательная программа, посвященная Международному дню защиты детей. Юных гостей ждут театральное представление, праздничная атмосфера и подарки.

5, 6 и 7 июня гости фестиваля смогут не только найти необычные подарки, но и стать частью насыщенной программы: посетить занятия паппи-йогой, насладиться музыкой и разнообразной кухней, а также провести время в творческой атмосфере. Также вместе с детьми и друзьями они смогут принять участие в мастер-классах по кофейному искусству, акриловой живописи, керамике, росписи тарелок, флористике, декоративному искусству, робототехнике, мыловарению, парфюмерии и скрапбукингу. Большинство из них пройдет на бесплатной основе, так как фестиваль носит социальный характер, а его главная цель – предоставить людям пространство для общения и совместного творчества, где можно провести время с семьей и друзьями.

На фестивале также пройдут специальные мастер-классы под руководством главного редактора журнала NARGIS Ульвии Махмуд.

В рамках мероприятия Центр развития культурных и творческих индустрий (Yaradıcı) при Министерстве культуры Азербайджанской Республики, который является главным спонсором фестиваля, приглашает всех желающих воплотить свои мечты в реальность и продемонстрировать свои таланты в самых разных направлениях.

Фестиваль подчеркивает важность такого светлого чувства, как любовь – любовь к себе, к своей семье и окружающим, природе, и, конечно же, делу, которому вы посвящаете себя. Он обещает стать ярким, интерактивным и запоминающимся событием, наполненным позитивными эмоциями и впечатлениями. Ждем вас!

