Американские специалисты начали консультации по новой АЭС в Армении

Американские специалисты находятся в Ереване для консультаций по малым модульным реакторам.

Об этом сообщает в соцсетях посольство США.

С 19 по 22, в Армении находятся эксперты компании Sargent and Lundy, которые уже провели технико-экономическую оценку «замены Армянской АЭС на передовые американские малые реакторы».

Отмечается, что для запуска в Армении были выделены 4 наиболее целесообразные ядерные технологии, а техническое содействие синхронизировано с передовым опытом МАГАТЭ.

В феврале прибывший в Ереван вице-президент США Вэнс заявил, что США инвестируют в сферу ядерной энергетики Армении $9 млрд (траншами по $5 и $4 млрд) и поставят малые модульные реакторы, с которыми делятся «не с каждой страной».

Между тем премьер Никол Пашинян неоднократно заявлял, что Армения ищет наиболее выгодное предложение по вопросу строительства новой атомной электростанции. Среди вариантов рассматривается и российский реактор. Москва предложила Еревану проект АЭС большой мощности, которая может закрыть потребности республики на многие десятилетия.

