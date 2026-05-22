Временные полосы для транспорта WUF13 прекратят работу с 23 мая

Временные специальные полосы движения, введенные на период проведения 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), будут упразднены по окончании мероприятия.

Как сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, с 23 мая с этих полос будут демонтированы дорожные знаки 5.9, обозначающие автобусные полосы. После снятия знаков ограничения утратят силу, и обычные водители смогут беспрепятственно пользоваться этими участками дороги.

По решению Транспортного координационного совета, специальная полоса движения на улице Мехди Аббасова останется действительной. Это обеспечит беспрепятственное и непрерывное движение общественного транспорта, проходящего через этот участок.