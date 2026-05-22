В Баку восстанавливается движение маршрутов, измененных в связи с WUF13

В Баку восстанавливается движение 28 маршрутов по прежней схеме, а также 4 временно приостановленных экспресс-маршрутов.

Об этом сообщили 1news.az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Отмечается, что с 23 мая будут восстановлены схемы движения маршрутов № 15, 18, 31, 32, 60, 70, 71, 107, 107А, 118А, 118В, 125, 131, 133, 148, 162, 166, 168, 169, 173А, 173В, 197, 198, 199, 204, 214, 214А, М8, а также будет восстановлено движение временно приостановленных маршрутов № 120Е, 121Е, 140Е, Е1.