Представитель ООН назвала три кита городской трансформации: признание, интеграция и финансы

Фаига Мамедова10:57 - Сегодня
«Инвестиции в неформальные поселения не должны рассматриваться исключительно как социальные расходы - их необходимо признать экономическими инвестициями». 

Как сообщает корреспондент 1news.az, об заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Анаклаудия Россбах в рамках 13-й сессии четвертого дня Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

«Когда вы инвестируете в эти сообщества, возникает мощный мультипликативный эффект: создаются рабочие места, растут местные экономики, а выгоды отражаются на национальном ВВП», — отметила А. Россбах.

По словам представителя ООН, хорошая новость заключается в том, что в мире есть много успешных примеров модернизации неформальных поселений, где сами общины выступали с важными инициативами, а местные власти разрабатывали эффективные программы. Ряд стран уже внедрил стратегии модернизации трущоб на национальном уровне, и подобные проекты успешно реализуются по всему миру.

«Однако как глобальное общество мы все еще не сумели решить эту проблему в масштабах всей системы. Мы не превратили отдельные успешные проекты в системные изменения. Мы не укоренили этот вопрос в полной мере в национальных системах, законах, нормативных актах, финансовых структурах и механизмах местного самоуправления», — указала она.

Глава ООН-Хабитат подчеркнула, что, приближаясь к среднесрочному обзору Новой программы развития городов, необходимо быть честными: на данном фронте мировое сообщество потерпело неудачу. По ее мнению, мир больше не может позволить себе ждать, так как это гуманитарный вопрос и вопрос прав человека.

В данном контексте А. Россбах выделила три ключевых аспекта:

Первое: признание. Данные и информация имеют первостепенное значение, без них невозможно должным образом контролировать выполнение ЦУР 11 или разрабатывать эффективные политические меры. Признание необходимо на каждом уровне — глобальном, национальном, на уровне городских властей и национальных статистических систем. «Мы должны признать, что эти территории — не просто зоны депривации; это также пространства возможностей. Жители Глобального Юга продолжают переезжать в города, потому что неформальные поселения часто обеспечивают им доступ — пусть и несовершенный — к образованию, работе, здравоохранению и возможностям. Мы также должны признать, что земля выполняет как социальную, так и экологическую функцию. Во многих случаях эти стихийные заселения возникли просто потому, что не было других альтернатив. Там, где поселения уже закрепились и сформировались, мы должны решать проблемы на месте, а не игнорировать реальность», — заявила она.

Второе: интеграция. Требуются комплексные решения и совместная работа всех секторов, поскольку речь идет о трансформации целых общин — обеспечении их услугами, социальными объектами, пространствами для отдыха, инфраструктурой культуры и спорта, а также транспортной доступностью. Сюда относится и соединение официальных и неофициальных транспортных систем, что успешно наблюдается в Азии, Африке и Латинской Америке. Неформальный транспорт часто появляется для заполнения пробелов, и впоследствии его можно интегрировать в официальные городские системы. К этому процессу нельзя подходить через изолированные пилотные проекты — подход должен быть строго системным.

Третье: финансы. Эта работа требует больших ресурсов. Однако многие общины уже продемонстрировали, что становится возможным при коллективной организации людей. Социальные движения, местные игроки и организации, возглавляемые общинами, разработали инновационные механизмы финансирования. Города задействовали механизмы финансирования под залог земли, налоги на имущество и целевые сборы на благоустройство. Отличные примеры повышения потенциала муниципальных доходов предлагает Колумбия.

На национальном уровне такие страны, как Бразилия, Индонезия и Южная Африка, выделили значительные государственные инвестиции в масштабные проекты.

При этом исполнительный директор добавила, что одних финансов недостаточно - необходимы четкие правовые и регуляторные механизмы: системы зонирования, правила коммунального обслуживания и структуры управления, которые позволят правительствам подключать общины к услугам и полностью интегрировать их в городскую ткань.

«Решения существуют на каждом уровне: инициативы общин, городские программы, национальные стратегии, инновационные модели финансирования и выдающиеся пилотные проекты по всему миру. То, что нам нужно сейчас, - это политическая решимость, чтобы перейти от изолированных историй успеха к системной трансформации. Обнадеживает то, что я действительно вижу зарождение этой политической воли. Но залогом этого должно стать лидерство на самом высоком уровне», - резюмировала А. Россбах.

