Квривишвили: Визит Ильхама Алиева в Грузию сыграл важную роль в переговорах с Азербайджаном

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию сыграл важную роль в подписании исторического пакета соглашений между двумя странами.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили в эфире телеканала "Имеди".

По ее словам, этому также предшествовали многомесячные переговоры.

"Упомянутое соглашение имеет огромное значение для нашей страны. Пакет соглашений охватывает два основных сектора. Первый - это энергетический сектор, а второй - транспортный сектор. Азербайджан - стратегический партнер нашей страны, и я хотела бы особо подчеркнуть важность Азербайджана в энергетическом секторе нашей страны", - сказала она.

По словам министра, достигнутое соглашение в энергетическом секторе охватывает поставки газа, импорт и транзит газа, импорт и транзит электроэнергии, а также возобновление эксплуатации приостановленного трубопровода Баку-Супса.

"Мы всегда руководствуемся тремя основными факторами. Первый - это бесперебойность поставок газа, второй - коммерческие условия, и третий, конечно же, важна для нас политика диверсификации. Мы начали переговоры с Азербайджаном по социальному газовому соглашению, срок действия которого должен был истечь в конце этого года. Сегодня отрадно, что действующее 20-летнее соглашение продлено, и с новым соглашением у нас появится возможность поставлять общественный газ по социальной цене", - отметила Квривишвили.