В Армении возбуждены 43 дела по избирательным нарушениям

Антикоррупционный комитет Армении представил сводку нарушений в предвыборный период (начиная с 7 февраля).

В ней отмечается, что с указанного времени возбуждено 43 уголовных дела, проведены 134 обыска. Задержаны 67 человек, а уголовное преследование возбуждено в отношении 75 человек, двое обвиняемых объявлены в розыск.

Еще 32 человека арестованы или отправлены под домашний арест, в отношении 29 задержанных применены альтернативные меры пресечения.

В Антикоррупционном комитете заявили, что дела возбуждены за «дачу и получение избирательных взяток, посредничество при передаче взяток, нарушение запрета на благотворительность в период выборов, а также воспрепятствование реализации избирательного права и материальное стимулирование граждан для участия в собраниях».

Отмечается также, что обыски проведены в том числе в 24 офисах разных политических сил, допрошены около 170 человек.

