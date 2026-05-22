Из-за высокого спроса на рейс Баку–Тбилиси–Баку к составу добавили дополнительный вагон

Вечером 21 мая началась продажа билетов на железнодорожный рейс Баку–Тбилиси–Баку.

По маршруту Баку–Тбилиси–Баку за короткое время продано более 1000 билетов, сообщает 1news.az со ссылкой на АЖД - из проданных билетов свыше 400 приобретено в Баку и более 500 - в Тбилиси.

Отмечается, что в связи с высоким спросом на первый рейс из Баку к составу добавлен дополнительный вагон.

«В настоящее время из-за повышенного интереса к направлению наблюдаются определённые задержки в системе продажи билетов и в кассах. Приносим извинения за временные неудобства и просим пассажиров с пониманием отнестись к ситуации», - отмечают в АЖД.

Приобрести билеты можно через официальный сайт (ticket.ady.az), мобильное приложение ADY Mobile, а также в железнодорожных кассах - первый поезд отправится с Бакинского железнодорожного вокзала 25 мая в 23:10.

