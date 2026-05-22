Квривишвили поблагодарила Азербайджан за восстановление ж/д сообщения

Грузия станет единственным направлением, куда из Азербайджана будет курсировать международный пассажирский поезд.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили в эфире телеканала "Имеди".

Поблагодарив азербайджанских коллег, министр подчеркнула, что восстановление пассажирского железнодорожного сообщения после шестилетнего перерыва имеет для Грузии особое значение.

"Хочу выразить благодарность азербайджанским коллегам за особый жест в адрес нашей страны. Впервые за шесть лет возобновляется движение пассажирского поезда, и Грузия станет единственным исключением, куда будет курсировать пассажирский поезд из Азербайджана", - заявила Квривишвили.

По ее словам, в нынешних условиях для Грузии особенно важно наращивание туристического потока.

Министр отметила, что Азербайджан на протяжении многих лет остается одним из ключевых партнеров Грузии, а в настоящее время столицы двух стран в основном связаны авиасообщением.

По словам Квривишвили, восстановление железнодорожного сообщения будет способствовать расширению контактов между людьми, углублению торгово-экономических отношений и росту числа туристов уже с начала летнего туристического сезона.