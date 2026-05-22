На заводе нефтегазовой компании MOL в Венгрии прогремел взрыв

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что на заводе нефтегазовой компании MOL в Тисауйвароше произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, а несколько получили ранения.

По его словам, на место выехали венгерский министр экономики и энергетики Иштван Капитань и генеральный директор MOL Жолт Хернади.