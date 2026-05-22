Анаклаудия Россбах: «Азербайджан показал миру способность не только строить, но и перестраивать, восстанавливать и вдохновлять»

Фаига Мамедова16:20 - Сегодня
«Форум запомнился важными месседжами с точки зрения жилищной политики, устойчивой урбанизации и глобального сотрудничества».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Анаклаудия Россбах на церемонии закрытия 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13).

По ее словам, WUF13 в Баку объединил рекордное количество участников. Она указала, что в форуме приняли участие 57 тысяч человек из 176 стран, из которых более 3 тысяч подключились к мероприятию в онлайн-формате.

Анаклаудия Россбах подчеркнула, что мир вступил в решающий этап в сфере обеспечения жильем, и времени для бездействия больше нет.

«Мир должен перейти от внешних и формальных обещаний к системной трансформации», — заявила она.

Глава ООН-Хабитат отметила, что жилищные системы во всем мире находятся под серьезным давлением из-за социального неравенства, спекуляций, слабого управления, стремительной урбанизации, вынужденного переселения и последствий климатического кризиса.

По ее словам, жилищные рынки не справляются с удовлетворением потребностей людей, в результате чего миллиарды человек вынуждены жить в неадекватных, опасных и недоступных условиях.

Россбах заявила, что в рамках форума главы государств и правительств, министры, мэры, представители местных и региональных властей, институты гражданского общества, частный сектор и общины объединились вокруг одной важной истины: жилье — это не просто коммерческий объект, но и фундаментальное право человека.

Она подчеркнула, что жилье составляет основу человеческого достоинства, инклюзивности, возможностей и климатической устойчивости, являясь при этом одним из ключевых инструментов для достижения Целей устойчивого развития.

В своем выступлении Анаклаудия Россбах также обозначила направления будущей деятельности. Она заявила, что обеспечение жильем должно снова восприниматься как государственная ответственность, города и общины необходимо укреплять, принудительные выселения должны быть прекращены, финансирование жилищного сектора — трансформировано, а процессы принятия решений должны опираться на надежную базу данных.

Исполнительный директор ООН-Хабитат добавила, что прозвучавший в Баку месседж предельно ясен: предстоящее десятилетие должно ознаменоваться ускоренным выполнением обязательств, масштабными действиями и измеримыми реальными результатами в жизни людей.

В своей речи Россбах особо отметила роль Азербайджана в организации форума. Она выразила благодарность правительству Азербайджана, в особенности Государственному комитету по градостроительству и архитектуре и Министерству иностранных дел за проведение мероприятия.

«Азербайджан продемонстрировал стойкость, видение и исключительную приверженность делу. Вы показали миру способность не только строить, но и перестраивать, восстанавливать и вдохновлять», — заключила Анаклаудия Россбах.

