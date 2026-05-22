Анар Гулиев: «Бакинский форум запомнится своими масштабами, инновационным форматом и мощными призывами к действию»

«Мы выражаем глубокую благодарность каждому, кто внес огромный вклад в организацию и успех форума, создав дух дружбы, единства и общей цели».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил Национальный координатор 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Азербайджане Анар Гулиев на церемонии закрытия 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13).

По его словам, прошедший в эти дни под девизом «Жилье для достижения целей: более безопасные и устойчивые города и общины» форум WUF13 действительно стал глобальной платформой для диалога, партнерства и выработки общего видения будущего наших городов и общин.

«WUF13 вынес жилищный вопрос в самый центр глобальной городской повестки дня и еще раз подтвердил, что обеспечение адекватным, доступным, безопасным и устойчивым жильем является одним из важнейших вызовов нашей эпохи».

Как отметил А.Гулиеев, дискуссии, прошедшие на протяжении форума, продемонстрировали, что жилье — это не просто базовая потребность человека, но в то же время и фундамент человеческого достоинства, устойчивости, социальной инклюзивности, экономических возможностей и долгосрочного развития.

WUF13 вновь продемонстрировал, что решение глобального жилищного кризиса требует эффективного многостороннего подхода, более крепких партнерских связей, инновационного финансирования и скоординированных действий на мировом уровне.

«Этот форум запомнится не только своими масштабами, но и инновационным форматом, инклюзивным участием и мощными призывами к действию.

Одним из главных событий форума стал впервые проведенный Саммит лидеров с участием глав государств и правительств. Эта инициатива стала одним из ключевых поворотных моментов форума.

Участие 27 глав государств и правительств, высокопоставленных министров, руководителей международных организаций и различных глобальных партнеров еще раз продемонстрировало значимость этого мероприятия.

В рамках форума приняли участие более 44 тысяч делегатов из 176 стран, а сами мероприятия транслировались в прямом эфире на широкую международную аудиторию»,- указал он.

Как отметил А.Гулиев, представители средств массовой информации держали в центре внимания преимущественно темы климата, глобальной готовности и те позитивные месседжи, которые прозвучали в рамках форума.