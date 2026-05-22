Автор Телеграм-канала «Без тормозов» заявил о слежке и угрозах после конфликта с «Девичьей Башней»

Глобальная цифровизация, призванная служить удобству людей и открывать новые горизонты для развития общества, принесла с собой и темную сторону - информационный хаос.

В этой мутной воде цифровой анархии, в результате которой в медиапространстве вдобавок к традиционным СМИ, буквально как грибы после дождя возникло огромное количество всевозможных Telegram-каналов, любой нечистоплотный игрок, движимый деструктивными намерениями, получает возможность беспрепятственно лепить собственный контент, превращая его в таран для продвижения узкокорыстных интересов. Подобные ресурсы все чаще берут на вооружение агрессивную пропаганду ценностей, глубоко чуждых абсолютному большинству, и, что гораздо опаснее, добровольно становятся инструментом гибридного давления, тонко настроенным на обслуживание геополитических аппетитов других государств.

Локальные медиаконфликты на платформе Telegram при ближайшем рассмотрении оказываются не просто спорами сетевых авторов, а наглядным примером работы подобных механизмов. Telegram-канал «Девичья Башня» (ДБ) во главе с Садатом Гулиевым, в последнее время развернул открытую деструктивную деятельность против Азербайджана. Этот ресурс, очевидно управляемый из внешних центров влияния, регулярно синхронизирует свои публикации с иностранными пропагандистскими нарративами. Пытаясь вбить клин в мирный процесс на Южном Кавказе, он занимается дискредитацией суверенного курса Баку перед международной аудиторией и одновременно пытается спровоцировать внутренний раскол, распространяя фейки о враждебности между различными группами соотечественников.

Главным препятствием для кураторов этого информационного ресурса стала принципиальная позиция местных авторов, защищающих национальное инфополе. Открытый вызов провокаторам в «ДБ» бросил Асиф Байрамов - владелец популярного Telegram-канала «Без тормозов» (BT News). Команда BT News доказала свой патриотизм еще во время Второй Карабахской войны, публикуя резонансные разоблачения лидеров сепаратистов, выявляя военные объекты противника и ведя жесткую контрпропаганду.

В беседе с 1news.az Асиф Байрамов подробно рассказал, как начиналось это противостояние, переросшее из профессионального спора в плоскость криминальных угроз.

«С Гулиевым мы сошлись на почве карабахской тематики после 44-дневной войны, в 2021 году, они тогда сами вышли на меня. Мы тогда активно противостояли антиазербайджанским атакам в информационном поле. В то время мне казалось, что это искренние патриоты, мы общались очень близко, даже дружили семьями. Но это было тяжелым заблуждением. Со временем маски спали, и я осознал, что их деятельность не имеет ничего общего с интересами нашей страны. Ни один из участников этой группировки не живет в Азербайджане, все они базируются в России и отрабатывают исключительно пророссийскую повестку. Это еще ярче проявилось с началом российско-украинской войны. Я, как представитель государства, некогда подвергшегося агрессии, с сочувствием отнесся к Украине. И за это меня обвинили в симпатиях к Украине и в том, что я занял ее сторону, хотя для меня нет никаких сторон, кроме Азербайджана. Интересы родного государства - мой единственный приоритет, и когда я это обозначил, наши пути окончательно разошлись», - сказал Байрамов.

Он отмечает, под маской мнимого патриотизма «Девичьей башни» функционирует классическая информационная мафия из 20–30 человек, которая, как выяснилось, годами собирала на него компромат, готовя рычаги для будущего давления: «Уже позже выяснилось, что под видом дружбы они планомерно собирали мое досье. Они вытащили скриншоты и личные данные 15–20-летней давности, которые я удалил из соцсетей еще задолго до появления Telegram. Возникает вопрос: какими ресурсами нужно обладать, чтобы достать то, чего давно нет в публичном доступе? Ответ очевиден. Они аккумулировали этот архив еще в 2021 году, когда у нас были нормальные отношения, чтобы в нужный момент использовать его для шантажа и заставить меня работать против собственной страны».

Точкой кипения в затяжном противостоянии стала информационная диверсия «ДБ» во время проведения в Баку престижного международного форума WUF13. В то время как команда «Без тормозов» из патриотических соображений сознательно отказалась тиражировать негативные кадры сильного ливня, чтобы не портить имидж страны в дни важного саммита, сеть Гулиева начала массово раздувать негатив, работая на зарубежную и, в частности, армянскую аудиторию.

Публичная критика этого шага со стороны Асифа Байрамова вызвала у оппонентов волну агрессии, вышедшую далеко за рамки закона.

«Я не мог молчать, когда Садат сознательно очернял Азербайджан перед внешней аудиторией, зная, под каким микроскопом нас сейчас рассматривают за рубежом, включая Армению, - делится Асиф. - Мой критический пост сорвал с них остатки цивилизованности. В тот же день в сеть хлынули мои персональные данные, архивные снимки, начались издевательства над памятью моих ушедших родителей и грязные оскорбления в адрес моего маленького ребенка. Но самое страшное - они перешли к реальным действиям. К моей семье подослали человека, гражданина РФ, который с 26 апреля находится здесь, в Баку, и координирует слежку. Жизнь моих близких находится под прямой угрозой», - сказал Байрамов.

Параллельно вскрылись и теневые схемы, используемые каналом «ДБ». Под предлогом благотворительных сборов для тяжелобольных людей группировка собирала средства на одних и тех же подставных банковских картах.

«Они цинично спекулируют на чужом горе, - подчеркивает владелец BT News. - Везде фигурирует один и тот же счет, а не реквизиты семей, нуждающихся в помощи. Это банальная телеграм-мафия, которая преследует исключительно корыстные цели и пытается заткнуть любого, кто выводит их на чистую воду. От меня требуют видеоизвинений, признаний, распространяют нелепые фейки и фотошоп, будто я выступал против Азербайджана. Хотя любой, кто следит за BT News, знает, сколько наша команда сделала для разоблачения сепаратистов во время войны. Их цель - разрушить мирный процесс, следуя внешним методичкам, дискредитировать Баку и посеять рознь между азербайджанцами внутри страны и диаспорой за рубежом. Но эти кураторы плохо знают наш народ - их пропаганда обречена на провал».

Примечательно, что в периоды наиболее эффективного разоблачения дезинформации «ДБ» со стороны канала «Без тормозов», страницы БТ в крупнейших российских социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» подверглись блокировке со стороны Роскомнадзора.

Хронология событий и контекст дают основание предположить, что зачистка азербайджанского патриотического контента в российском сегменте интернета произошла не без «помощи» Пула и его сподвижников посредством доносов и лоббирования, что еще раз наводит на мысль относительно тесного сотрудничества «Девичьей Башни» с зарубежными карательными инстанциями и спецслужбами.

Столкнувшись с системным шантажом, кибербуллингом и прямыми угрозами жизни, владелец канала «Без тормозов» принял решение перевести разрешение конфликта в официальную юридическую плоскость. В завершение беседы Асиф Байрамов подчеркнул, что намерен идти до конца: «Я не собираюсь молчать, когда речь идет о безопасности моего ребенка и государства. Сегодня я официально обращаюсь в правоохранительные органы Азербайджана. На руках у меня исчерпывающий массив улик - скриншоты, аудиофайлы, переписки и прочее. Я передаю следствию гораздо больше материалов, чем было озвучено публично. Моя цель - возбуждение уголовного дела и немедленное задержание тех координаторов, которые сейчас находятся в Баку. Как только правоохранители изолируют это звено, вся эта выстроенная извне преступная цепочка мгновенно распадется».

Скриншоты представлены в нашу редакцию Асифом Байрамовым

