Анар Гулиев: «Форум в Баку отразил нашу общую приверженность устойчивому городскому будущему»

«13-й форум стал важной платформой, отражающей нашу решимость, диалог и общую приверженность устойчивому городскому будущему».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил Национальный координатор 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Азербайджане Анар Гулиев на церемонии закрытия 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13).

Как отметил А.Гулиев, слова особой благодарности адресованы Азербайджанскому организационному комитету 13-го форума и руководству Оргкомитета. Благодаря вашему профессионализму, самоотверженности и неустанной командной работе наше видение воплотилось в реальный успех, а сам форум был безупречно организован на столь масштабном, многогранном и значимом уровне.

«Я уверен, что многие члены нашей большой команды в настоящий момент все еще заняты регистрационными и завершающими процессами. Но если часть из них присутствует в этом зале, я приглашаю их встать и призываю всех вас поприветствовать их аплодисментами», - отметил Анар Гулиев.