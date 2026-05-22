 Амина Мохаммед: «Выражаю глубочайшую благодарность народу и правительству Азербайджана за лидерство в организации WUF13» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Амина Мохаммед: «Выражаю глубочайшую благодарность народу и правительству Азербайджана за лидерство в организации WUF13»

Фаига Мамедова15:55 - Сегодня
Амина Мохаммед: «Выражаю глубочайшую благодарность народу и правительству Азербайджана за лидерство в организации WUF13»

«Хотела бы выразить глубочайшую благодарность правительству и народу Азербайджана за их необыкновенное гостеприимство, щедрость и лидерство в организации этого форума».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявила Первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед на церемонии закрытия 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13).

По ее словам, объявление 2026 года Годом градостроительства и архитектуры стало прекрасным способом вывести урбанистику на глобальный уровень, отдавая дань уважения многовековым традициям и одновременно внедряя прогрессивные подходы для решения новых вызовов, стоящих перед нашим миром.

«По всей стране мы видим процессы строительства, развития, реинтеграции общин, восстановления инфраструктуры и мира, а также трансформации территорий, обретающих культурную самобытность, социальную сплоченность и экономический рост. Здесь, в Баку, одном из старейших непрерывно населенных городов, мы также стали свидетелями обновления и стойкости. Это место оказалось самым подходящим для нашей работы и проведения сессий на этой неделе, поскольку климатические изменения и урбанистическое давление оказывают все более частые и интенсивные воздействия по всему миру. Проливные дожди и штормы, обрушившиеся на регион в последние дни, служат суровым напоминанием о той стойкости, решимости и изобретательности, которые мы должны мобилизовать, чтобы противостоять этим новым реалиям. Я хочу выразить глубокую благодарность сотрудникам, правительству и всем участникам в США и за их пределами за колоссальную работу в сфере образования и профессиональной подготовки, которая сыграла ключевую роль в общем успехе», - отметила она.

По ее словам, с учетом прогнозов на 2026 год, каждая инвестиция должна превращаться в своевременное обеспечение устойчивости и готовности. Это требует надежных и четких систем для защиты источников средств к существованию, укрепления инфраструктуры и снижения уязвимости, гарантируя безопасность наших общин перед лицом будущих катастроф.

«Сегодня ценности и принципы Устава ООН подвергаются испытаниям. Напряженность высока. Доверие находится под угрозой, а разногласия набирают обороты. Тем не менее, на примере этого форума мы увидели, что сотрудничество — это не просто сетевое взаимодействие, оно реально работает даже перед лицом монументальных вызовов. И одна из самых мощных форм сотрудничества прямо сейчас разворачивается на местном и региональном уровнях: в мэриях, в ассоциациях соседей, в партнерских отношениях между местными и региональными властями, гражданским society, частным сектором, молодежью, женскими группами и самими местными общинами», - указала А.Мохаммед.

Она отметила что основная миссия сейчас — двигать этот проект вперед, чтобы города формировали облик этого столетия, этого десятилетия, обустраивая каждый дом и не оставляя никого позади. Наше поколение — не первое, принимающее этот вызов, и оно не будет последним, но, возможно, мы стали первыми, кто обладает знаниями, инструментами и партнерскими связями, чтобы ответить на этот призыв.

Возьмите то, чему мы научились здесь, в Баку, и принесите это в свои министерства, свои команды, свои общины и на свои территории. Несите эту решимость вперед — в Нью-Йорк в июле, и двигайтесь дальше, город за городом, улучшая каждое место, которое кто-то называет своим домом.

Поделиться:
276

Актуально

Мнение

«Пробуждение Европы»: Брюссель переосмысливает стратегию взаимодействия с Баку

Общество

В Баку проходит церемония закрытия 13-й сессии Всемирного форума городов - ФОТО - ...

Общество

Погода на субботу: В Баку ожидаются кратковременные дожди 

Политика

Хикмет Гаджиев поблагодарил журналистов 

Общество

Очередной «PASHA Hackathon» прошёл при организации PASHA Holding - ФОТО

Стартовали съемки финального сезона сериала «Эмили в Париже» - ФОТО

Анастасия Йоппе на WUF13: «В Баку потрясающая еда, а сам город выглядит просто великолепно»

Анаклаудия Россбах: «Азербайджан показал миру способность не только строить, но и перестраивать, восстанавливать и вдохновлять»

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

В эти дни в Азербайджане ожидаются интенсивные осадки

После победы прошло пять лет: почему Bolt и 189 все еще показывают армянские топонимы в Ханкенди? - ФОТО

В центре Баку эти улицы переводят в пешеходный режим - ФОТО

В Баку вновь ожидаются дожди и грозы

Последние новости

Премьер-министр: Товарооборот Азербайджана со странами СНГ в 2025 году вырос более чем на 10%

Сегодня, 17:14

Оверчук: Пашинян отсутствием на саммите ЕАЭС сигнализирует о своих приоритетах

Сегодня, 17:03

Начштаба ВС Пакистана прибудет в Иран на переговоры

Сегодня, 17:01

Оверчук: РФ не может оставлять без внимания заявления о стремлении Армении в ЕС

Сегодня, 17:00

Экс-премьер Франции Атталь намерен участвовать в выборах президента в 2027 году

Сегодня, 16:50

Очередной «PASHA Hackathon» прошёл при организации PASHA Holding - ФОТО

Сегодня, 16:45

Стартовали съемки финального сезона сериала «Эмили в Париже» - ФОТО

Сегодня, 16:38

Анастасия Йоппе на WUF13: «В Баку потрясающая еда, а сам город выглядит просто великолепно»

Сегодня, 16:35

Оверчук: никто не хочет выхода Армении из ЕАЭС

Сегодня, 16:30

Автор Телеграм-канала «Без тормозов» заявил о слежке и угрозах после конфликта с «Девичьей Башней»

Сегодня, 16:25

Анаклаудия Россбах: «Азербайджан показал миру способность не только строить, но и перестраивать, восстанавливать и вдохновлять»

Сегодня, 16:20

Анар Гулиев: «Бакинский форум запомнится своими масштабами, инновационным форматом и мощными призывами к действию»

Сегодня, 16:18

Хосеп Гвардиола покинет «Манчестер Сити» после 10 лет в клубе - ФОТО

Сегодня, 16:15

Анар Гулиев: «Форум в Баку отразил нашу общую приверженность устойчивому городскому будущему»

Сегодня, 16:00

Амина Мохаммед: «Выражаю глубочайшую благодарность народу и правительству Азербайджана за лидерство в организации WUF13»

Сегодня, 15:55

Азербайджанский актер Эльдар Искендеров собрал восторженные рецензии мировой прессы на Каннском кинофестивале - ФОТО

Сегодня, 15:48

ЕС вводит новый режим ограничений против Ирана

Сегодня, 15:40

«Пробуждение Европы»: Брюссель переосмысливает стратегию взаимодействия с Баку

Сегодня, 15:33

В Баку проходит церемония закрытия 13-й сессии Всемирного форума городов - ФОТО - ВИДЕО - LIVE

Сегодня, 15:28

В России неоднозначно отреагировали на переход Александра Плющенко под флаг Азербайджана 

Сегодня, 15:10
Все новости
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25