Амина Мохаммед: «Выражаю глубочайшую благодарность народу и правительству Азербайджана за лидерство в организации WUF13»

«Хотела бы выразить глубочайшую благодарность правительству и народу Азербайджана за их необыкновенное гостеприимство, щедрость и лидерство в организации этого форума».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявила Первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед на церемонии закрытия 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13).

По ее словам, объявление 2026 года Годом градостроительства и архитектуры стало прекрасным способом вывести урбанистику на глобальный уровень, отдавая дань уважения многовековым традициям и одновременно внедряя прогрессивные подходы для решения новых вызовов, стоящих перед нашим миром.

«По всей стране мы видим процессы строительства, развития, реинтеграции общин, восстановления инфраструктуры и мира, а также трансформации территорий, обретающих культурную самобытность, социальную сплоченность и экономический рост. Здесь, в Баку, одном из старейших непрерывно населенных городов, мы также стали свидетелями обновления и стойкости. Это место оказалось самым подходящим для нашей работы и проведения сессий на этой неделе, поскольку климатические изменения и урбанистическое давление оказывают все более частые и интенсивные воздействия по всему миру. Проливные дожди и штормы, обрушившиеся на регион в последние дни, служат суровым напоминанием о той стойкости, решимости и изобретательности, которые мы должны мобилизовать, чтобы противостоять этим новым реалиям. Я хочу выразить глубокую благодарность сотрудникам, правительству и всем участникам в США и за их пределами за колоссальную работу в сфере образования и профессиональной подготовки, которая сыграла ключевую роль в общем успехе», - отметила она.

По ее словам, с учетом прогнозов на 2026 год, каждая инвестиция должна превращаться в своевременное обеспечение устойчивости и готовности. Это требует надежных и четких систем для защиты источников средств к существованию, укрепления инфраструктуры и снижения уязвимости, гарантируя безопасность наших общин перед лицом будущих катастроф.

«Сегодня ценности и принципы Устава ООН подвергаются испытаниям. Напряженность высока. Доверие находится под угрозой, а разногласия набирают обороты. Тем не менее, на примере этого форума мы увидели, что сотрудничество — это не просто сетевое взаимодействие, оно реально работает даже перед лицом монументальных вызовов. И одна из самых мощных форм сотрудничества прямо сейчас разворачивается на местном и региональном уровнях: в мэриях, в ассоциациях соседей, в партнерских отношениях между местными и региональными властями, гражданским society, частным сектором, молодежью, женскими группами и самими местными общинами», - указала А.Мохаммед.

Она отметила что основная миссия сейчас — двигать этот проект вперед, чтобы города формировали облик этого столетия, этого десятилетия, обустраивая каждый дом и не оставляя никого позади. Наше поколение — не первое, принимающее этот вызов, и оно не будет последним, но, возможно, мы стали первыми, кто обладает знаниями, инструментами и партнерскими связями, чтобы ответить на этот призыв.

Возьмите то, чему мы научились здесь, в Баку, и принесите это в свои министерства, свои команды, свои общины и на свои территории. Несите эту решимость вперед — в Нью-Йорк в июле, и двигайтесь дальше, город за городом, улучшая каждое место, которое кто-то называет своим домом.