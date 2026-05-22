Оверчук: никто не хочет выхода Армении из ЕАЭС

Никто не хочет, чтобы Армения выходила из ЕАЭС, в том числе так заявляет ее руководство, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Вы знаете, ситуация очень такая странная, нетривиальная, потому что никто не хочет, чтобы Армения выходила из ЕАЭС, и руководители Армении тоже заявляют, что они не хотят выходить из ЕАЭС», — отметил Оверчук.

Он добавил, что РФ хотела бы, чтобы Армения оставалась в ЕАЭС. «Мы за то, чтобы Армения оставалась в ЕАЭС и процветала, и развивалась дальше теми же темпами, как это они делали все последние годы, пока были в ЕАЭС», — сказал вице-премьер.

Источник: ТАСС