Хосеп Гвардиола покинет «Манчестер Сити» после 10 лет в клубе - ФОТО

Гвардиола уходит из «Манчестер Сити». Вроде бы нас к этому готовили – множество инсайдов всплывало, однако всё равно трудно поверить.

Слишком значимая фигура. Пожалуй, самая масштабная в АПЛ. Мы догадываемся, насколько велико наследие испанского тренера. Окончательно поймём лишь спустя годы. А сейчас забавно вспоминать слова Пепа с первой пресс-конференции в «Сити».

Оказалось, не так уж и самонадеянно. Сейчас мы уже понимаем, что Гвардиола всегда старался держаться скромно. Словно на автомате захваливал соперников. В каком-то смысле противоположность Моуринью, который высказывался вызывающе и провоцировал других тренеров. Гвардиола же их скорее формировал.

Один из учителей Гвардиолы – Йохан Круифф. Он говорил: «Победы – важная штука, но свой собственный стиль, когда ты вынуждаешь других себя копировать… Вот величайший дар». И именно в этом плане Пеп стал главным тренером XXI века. От Бердыева до Компани – колоссальное влияние вообще на тренерскую профессию.

Для АПЛ тренеры – это едва ли не главная категория гордости. В Англию приезжают лучшие из лучших. Даже про футболистов так не всегда скажешь. Особенно когда смотришь, кому доставался «Золотой мяч». За последние 15 лет его забрал только один игрок из АПЛ – Родри. В остальном доминировали футболисты из Ла Лиги. И это, кстати, не только Месси и Роналду, но и Модрич с Бензема. А вот лучшие тренеры стремятся в АПЛ, потому что там им дают лучшие возможности для создания крутой команды (хотя Эмери справился даже с ресурсами более скромными).

И на самой вершине тренерской пирамиды находится Гвардиола. Своего рода культурный феномен. Всё, что он делает, сразу становится темой для обсуждения. Будь это что-то тактическое, расцарапанный лоб, sit down nobody talk или мем про «лысого шарлатана». Последнее появилось, потому что Гвардиола регулярно что-то выдумывал, но это не всегда срабатывало. Самый памятный случай – вылет в 1/4 финала ЛЧ в 2020-м от «Лиона», когда Пеп внезапно перешёл на схему с тремя центральными защитниками.

Английские СМИ обожали находить промахи Гвардиолы. Не только его, но и других тренеров. А раз Пеп – главная величина, то критика шла в двойном объёме. После его первого сезона в Англии экс-звезда «Ливерпуля» Стэн Коллимор писал в колонке для Mirror, что Гвардиола «сбежит, поджав хвост», если будет делать ставку на контроль мяча и короткий пас, а не научит своих игроков идти в отбор и вести силовую борьбу. Как же забавно теперь об этом вспоминать. Что вообще может быть смешнее, чем рассказывать Гвардиоле о том, как нужно тренировать?

Журналист и соучредитель подкаста The City Ramble Амос Мёрфи говорил в документальном фильме: «Я говорю это с огромным уважением к человеку, которого считаю членом моей семьи, но он чудак. В том смысле, что полностью поглощён всем, что связано с футболом. Окружающие говорят, что он просто не может остановиться».

Чудак – подходящее слово, когда вспоминаешь, как Пеп мог случайно запульнуть бутылку в скамейку запасных соперника, а потом бежать к ней с извинениями. Ну или как он пытался в шутку сбить аут Трента с помощью грустной гримасы. Трудно представить, что так поступил бы любой другой тренер в АПЛ. Для Гвардиолы уже все английские стадионы не гостевые, а домашние. Много раз бывал и чувствует себя раскрепощённо.

Кто-то провёл с Гвардиолой все 10 лет, как Стоунз, кто-то – лишь четыре года, как Грилиш. Для последнего отрезок в «Сити» получился неоднозначным. Из четырёх сезонов он был хорош только в одном – когда взяли требл. Ради такого вполне стоит переходить в «Сити», но при этом Гвардиола вытравил из Грилиша весь креатив. Футболист зарекомендовал себя в «Вилле» как человек, который умеет тащить мяч и зарабатывать на себе штрафные. В «Сити» англичанин стал деталью в системе, которая основана на позиционной структуре и контроле мяча за счёт перепасовок. Рискованные действия от Грилиша уже не требовались в таком количестве.

Грустная история на самом деле, потому что самые зрелищные качества вингера оказались заблокированы тренером. Однако здесь напрашивается параллель с Шерки. Человеком, у которого ещё более нестандартное мышление. Его обострения вообще отдают магией. В первом же сезоне в АПЛ он сделал ассист рабоной. И если приглядеться, то становится очевидно: Шерки, возможно, самый негвардиольский футболист за все 10 лет в «Сити».

Обычно Пеп восхищается своими игроками, а не критикует их. Однако после ассиста рабоной Гвардиола аккуратно намекнул, что Месси – лучший футболист мира, потому что лучше всех делает простые вещи, и от него ты никогда не увидишь рабону или что-то подобное. По меркам Гвардиолы это можно назвать критикой своего игрока. Правда, тут показательнее другое. Несмотря ни на что, Шерки продолжил получать игровое время – после рабоны стал железным игроком основы. Возможно, Гвардиола и сам чему-то научился после истории с Грилишем. Даже по фотографиям в ленте иной раз считывается разное отношение к этим двум творческим игрокам.

Хотя нельзя сказать, что тренер изменился принципиально. Гвардиола всегда верил во владение мячом. Говорил, что можно проиграть и с ним, но чаще оно позволяет побеждать. Все 10 сезонов «Сити» оказывался лидером АПЛ по владению. Просто теперь контроля мяча стало меньше. В этом сезоне среднее владение оказалось на уровне 60,9% – наиболее низкий показатель «Сити» за 10 лет. Сама игра стала гибче. Нынешняя команда (в отличие, например, от «Баварии») готова иной раз отдавать мяч сопернику, если ведёт в счёте. Собственно, отсюда и такие новички, как Шерки, Доку, Доннарумма и Хусанов, у которых игра в пас не сильная сторона.

«Сити» старался хранить в секрете новость об уходе Гвардиолы. Возможно, как раз чтобы скрыть уход тренера, с ним и заключали контракт до лета 2027 года. Всё-таки Пеп – больше чем тренер для клуба. Он был точкой притяжения. Многие футболисты открыто говорили, что выбирали переход именно в «Сити» из-за желания поработать с Гвардиолой.

Новость о его уходе вылезала по чуть-чуть, и 18 мая появились однозначные подтверждения. И Орнштейн, и Романо почти одновременно сообщили, что решение принято – Гвардиола покидает Манчестер. Стоило ожидать, что это окажется ударом для команды. По информации того же Орнштейна, новость стала шоком для раздевалки. На следующий же день «Сити» потерял очки в матче с «Борнмутом», что сделало «Арсенал» чемпионом.

Нам трудно представить «Манчестер Сити» без Гвардиолы. Наверняка и ему самому тяжело покидать команду. Он и близко нигде не работал столько времени. Хотя, возможно, это не самое сложное расставание в его жизни, учитывая, что тренер не так давно развёлся с женой после 30 лет отношений и воспитания троих детей. В каком-то смысле клуб заменил тренеру семью. Состав «Сити» полностью сменился за 10 лет. Дольше всех в команде находился Стоунз, который был одним из первых приобретений при Гвардиоле. Они оба пришли летом 2016 года. Теперь в клубе не остаётся никого. И Пеп, и Стоунз уходят.

Гвардиола был главным долгожителем АПЛ. Никто из действующих тренеров не работает с клубом столько (на втором месте Артета – 6,5 года). В современном футболе не хватает таких историй, когда кто-то долго руководит одной командой. Венгер и Фергюсон были целой эпохой. Гвардиола встал в один ряд с ними, хотя у тех получилось вообще по 20+ лет в одной команде. Зато у испанца явно больше последователей. Его ученики повсюду. Компани вполне успешно рулит «Баварией», Артета привёл «Арсенал» к чемпионству, а Мареска вот-вот заменит самого Гвардиолу. Если его вообще возможно заменить.

Пеп отдал корону не кому-то, а своему ученику. Это, безусловно, поражение Гвардиолы, но в каком-то смысле и его победа. Всё-таки мы помним, рядом с кем Артета прокачался за 3,5 года в «Сити». Тем более цифры получились красивые: 20 титулов за 10 лет. В том числе требл. В том числе шесть чемпионств. В том числе рекордное – со 100 очками. Ну а четыре титула АПЛ подряд – есть сомнения, что кто-то когда-либо такое сможет повторить.

Гвардиола поднял руку, в которой держит микрофон. Обернулся просканировать пространство за спиной. Разжал кулак. Микрофон падает. Гвардиола уходит.

Источник: Чемпионат