Полиция Анкары силой вывела команду Озгюра Озеля из здания партии

Прежнее руководство оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Турции силой вывели из штаб-квартиры партии после отмены результатов съезда, проходившего 4-5 ноября 2023 года.

Сторонники руководства, избранного на отмененном съезде, препятствовали входу в здание команды Кемаля Кылычдароглу, который был восстановлен в должности лидера партии.

Позднее администрация Анкарской провинции дала полицейским указание обеспечить доступ в здание, в результате между полицией и сторонниками произошло кратковременное столкновение.

Бывший председатель CHP Озгюр Озель заявил, что не покинет здание, однако впоследствии вместе со своей командой покинул штаб.

Напомним, что 21 мая Анкарский региональный суд отменил результаты съезда CHP, проходившего 4-5 ноября 2023 года. Таким образом, Озгюр Озель, избранный на съезде председателем CHP, был отстранен от должности, а проигравший ему Кемаль Кылычдароглу был восстановлен в руководстве партией.

