Национальная служба гидрометеорологии предупредила об интенсивных осадках и граде в регионах Азербайджана

К вечеру 24 мая в ряде районов Азербайджана зафиксировано ухудшение погодных условий, сопровождающееся интенсивными осадками, грозами и выпадением града.

По официальным данным Национальной службы гидрометеорологии, дождливая погода с грозами охватила обширные территории страны. В частности, нестабильные погодные условия наблюдаются в Бейлагане, Имишли, Мингячевире, Шеки, Огузе, Исмаиллы, Агсу, Гёйгёле, Дашкесане, Сабирабаде, Лерике, Агдаме, Тертере, Барде, Гёранбое, Нафталане, Гяндже, Газахе, Агстафе, Товузе, Гедабее, Евлахе, Шамкире, Гёйчае, а также в Джульфе.

Кроме того, ведомство зафиксировало выпадение локальных опасных гидрометеорологических явлений. Так, в период с 17:42 по 17:48 в районе Кишчая (Шеки) прошел град, диаметр которого составил от 8 до 11 мм.