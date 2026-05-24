В Анголе оползень уничтожил золотую шахту, погибло как минимум 28 человек

По меньшей мере 28 человек погибли на северо-западе Анголы в результате мощного оползня, сошедшего на территорию нелегальной шахты по добыче золота.

Как сообщает Ангольское информационное агентство со ссылкой на официальные власти провинции Бенго, инцидент произошел из-за внезапного схода с холма огромного пласта грунта, который полностью накрыл горную выработку и заблокировал находившихся внутри старателей на большой глубине. К текущему моменту спасателям удалось извлечь живыми четырех человек. Официальный представитель местной полиции Гашпар Луис Инасиу подтвердил, что все погибшие являются мужчинами в возрасте от 18 до 40 лет.

Экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию в зоне катастрофы. На данный момент официальные структуры заявляют о двух пропавших без вести, однако, по свидетельствам местных жителей, под завалами на глубине могут оставаться до 70 человек. Согласно предварительной версии специалистов, причиной трагедии стали непрекращающиеся проливные дожди, которые идут в этом регионе Анголы уже третий день подряд.