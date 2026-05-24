Трагедия в Физули: 77-летний мужчина погиб на месте от удара молнии во время езды верхом

В поселке Зобучуг Физулинского района зафиксирован несчастный случай, в результате которого от удара молнии скончался пожилой мужчина.

Как передает Oxu.Az, трагический инцидент произошел на территории пастбища. Удар молнии настиг 77-летнего Эльяра Гюлахмед оглы Гаджиева, уроженца села Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, в тот момент, когда он передвигался верхом на лошади во время выпаса овец.

От полученных травм Эльяр Гаджиев скончался на месте происшествия. В настоящее время по данному факту проводится официальное расследование с целью выяснения всех деталей случившегося.

