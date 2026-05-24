Глава МИД Индии обсудил с Рубио события на Ближнем Востоке и Украине

Индия и США на переговорах в Нью-Дели обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке и конфликт на Украине.

Об этом заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар по итогам встречи с госсекретарем США Марко Рубио, который находится с визитом в Индии.

Он напомнил, что глобальные и региональные проблемы также уже поднимались на встрече Рубио с премьер-министром Индии Нарендрой Моди накануне. "И наши сегодняшние переговоры за обедом снова будут посвящены последним событиям в регионе Персидского залива, а также конфликту на Украине", - сказал Джайшанкар.

Министр также отметил, что на переговорах с Рубио были подняты темы индийско-американского сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

Источник: ТАСС