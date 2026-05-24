Рубио заявил о значительном прогрессе на переговорах с Ираном

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о значительном прогрессе на переговорах с Ираном и анонсировал новости по этому вопросу в течение дня.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

"Что касается ситуации с Ираном, я думаю, сегодня позже появятся новости по этой теме, и я предоставлю президенту [США Дональду Трампу] возможность сделать дальнейшие заявления по этому поводу. Достаточно сказать, что был достигнут некоторый прогресс, значительный прогресс, хотя и не окончательный", - сказал он.

По его словам, "за последние 48 часов удалось добиться определенного прогресса в работе с партнерами в регионе Персидского залива над созданием рамочного плана". "В случае успеха этот план позволил бы нам не только добиться полного открытия проливов, причем открытия без взимания пошлин, но и устранить ряд ключевых факторов, лежавших в основе прежних амбиций Ирана в сфере создания ядерного оружия", - добавил он.

"Таким образом, мы полагаем, что нам удалось продвинуться в разработке концепции, которая, если она сработает, обеспечит нам именно такой результат. Разумеется, для этого потребуется полное согласие со стороны Ирана, а впоследствии и неукоснительное соблюдение им достигнутых договоренностей. Кроме того, потребуется дальнейшая работа по согласованию деталей", - указал Рубио.

Как заверил госсекретарь, США отдают предпочтение дипломатическим методам урегулирования. "И именно этого мы сейчас и пытаемся добиться. Думаю, нам удалось достичь определенного прогресса", - сказал он. "Я полагаю, что в ближайшие несколько часов мир, возможно, получит хорошие новости", - заявил Рубио.

"На мой взгляд, на этом направлении действительно наметились позитивные сдвиги, пусть пока и не окончательные. Возможно, чуть позже сегодня мы сможем сообщить подробности, определенный прогресс уже достигнут. Я не хочу недооценивать этот факт, ни в коем случае не хочу преуменьшать его значимость, однако считаю необходимым сделать оговорку: нам предстоит еще немало работы. Посмотрим, как будут развиваться события", - заключил он.

Источник: ТАСС