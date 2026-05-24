В Азербайджане прошёл вступительный экзамен по II и III группам специальностей

В Азербайджане состоялся вступительный экзамен в высшие учебные заведения по II и III группам специальностей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, экзамен был организован в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Закатале, Барде, Гёйчае, Уджаре, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.

Для проведения экзамена были выделены 231 здание и 4206 экзаменационных залов. В организации процесса приняли участие 231 главный руководитель экзамена, 665 руководителей, 5211 наблюдателей, 762 сотрудника пропускного режима и 231 представитель здания.

Для оперативного управления экзаменом в ГЭЦ действовал штаб, поддерживавший постоянную связь с экзаменационными центрами. Отмечается, что экзамены прошли в соответствии с инструкциями, а участникам были созданы все необходимые условия для демонстрации знаний.

По предварительным данным, у семи человек были обнаружены мобильные телефоны, ещё у двух — смарт-часы. Они были удалены с экзамена, по фактам нарушений проводится расследование.

Всего участие в экзамене планировалось для 56 847 абитуриентов.

В экзамене также приняли участие 82 абитуриента с ограниченными возможностями здоровья, включая слабовидящих, лиц с ДЦП и нарушениями слуха. Для них были выделены специальные аудитории, а для полностью незрячих участников назначены индивидуальные наблюдатели. Для абитуриентов с ограниченной подвижностью также были созданы необходимые условия.

Сегодня в 15:00 на YouTube-канале ГЭЦ состоится прямой эфир, в ходе которого специалисты и эксперты центра дадут подробные разъяснения по использованным тестовым заданиям и представят правильные ответы.

С 25 мая в ГЭЦ начнётся обработка экзаменационных протоколов и материалов.

Поскольку проверка заданий открытого типа требует времени, результаты экзамена планируется объявить через три недели.