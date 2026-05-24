Названа дата следующего раунда переговоров между США и Ираном

Следующий раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном может состояться 5 июня.

Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По их информации, предварительное соглашение США и Ирана по урегулированию конфликта представляет собой меморандум о взаимопонимании, за подписанием которого "последуют переговоры по заключительным вопросам". Потенциальное предварительное соглашение между Ираном и США будет называться "Исламабадской декларацией", уточняют источники.

По их сведениям, Пакистан, являющийся главным посредником в переговорном процессе, может объявить о меморандуме без присутствия основных сторон.

Вашингтон и Тегеран направят глав своих делегаций, "когда начнутся переговоры по окончательному соглашению".