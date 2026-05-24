Названа дата следующего раунда переговоров между США и Ираном

First News Media14:41 - Сегодня
Следующий раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном может состояться 5 июня.

Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По их информации, предварительное соглашение США и Ирана по урегулированию конфликта представляет собой меморандум о взаимопонимании, за подписанием которого "последуют переговоры по заключительным вопросам". Потенциальное предварительное соглашение между Ираном и США будет называться "Исламабадской декларацией", уточняют источники.

По их сведениям, Пакистан, являющийся главным посредником в переговорном процессе, может объявить о меморандуме без присутствия основных сторон.

Вашингтон и Тегеран направят глав своих делегаций, "когда начнутся переговоры по окончательному соглашению". 

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

