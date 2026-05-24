Карабахские скакуны покорили зрителей престижного турнира CHIO Aachen - ВИДЕО

Более 150 представителей Федерации конного спорта Азербайджана успешно приняли участие в престижном международном турнире CHIO Aachen, проходящем в Ахене.

Как сообщает 1news.az, турнир считается одним из самых авторитетных событий в мировом конном спорте.

Проводимый с 1898 года CHIO Aachen, имеющий более чем вековую историю, называют «Уимблдоном конного спорта». В соревнованиях приняли участие представители ведущих стран мира и известные спортсмены, входящие в первую сотню мирового рейтинга.

Турнир проходит на арене Hauptstadion знаменитого комплекса Soers, рассчитанной на 40 тысяч зрителей.

Особое внимание зрителей привлекла специальная программа «Horse & Symphony», посвящённая тематике James Bond. Выступление Военного оркестра Государственной пограничной службы Азербайджана совместно с оркестром CHIO Aachen сопровождалось аплодисментами публики и придало мероприятию особую атмосферу.

Большой интерес вызвали карабахские и дилбазские лошади, отражающие древние традиции азербайджанского коневодства. Национальная музыка и культурные композиции были тепло встречены участниками и гостями турнира.

Отмечается, что изящество, ловкость и эстетика карабахских и дилбазских лошадей стали яркой демонстрацией богатой конной культуры Азербайджана на международной арене.

Также сообщается, что Ахен примет Чемпионат мира FEI по конному спорту 2026. На этом фоне участие азербайджанской делегации рассматривается как ещё одно подтверждение растущего международного авторитета страны в сфере спорта и культуры.

