Микаил Джаббаров: «Возвращение бывших переселенцев на родные земли снижает давление на жилищный сектор в крупных городах»

«Поэтапное возвращение населения на освобожденные от оккупации территории Азербайджана привело к значительному прогрессу в сфере обеспечения жильем в стране».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров во время своего выступления в четвертый день проходящей в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По словам министра, период после 2020 года в основном характеризуется Программой Великого возвращения.

Он отметил, что возвращение на родные земли тысяч людей, более 30 лет живших в статусе вынужденных переселенцев, способствует снижению давления на жилищный сектор в крупных городах.

Микаил Джаббаров подчеркнул, что ключевой подход Азербайджана в этом направлении заключался в первоначальном официальном признании проблемы, а затем в разработке соответствующей модели решения с учетом политических, социальных и экономических факторов.

Министр отметил, что для достижения успешного результата особое значение имеет создание устойчивого экономического механизма при поддержке местных общин, политической воле государства и участии частного сектора.