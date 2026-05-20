Микаил Джаббаров: «К вопросу легализации строений важно подходить с большой осторожностью»

«Простая амнистия может привести к росту незаконного строительства в будущем».

Как сообщает корреспондент 1news.az, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров во время своего выступления в четвертый день проходящей в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Министр отметил, что в последние годы в Азербайджане был предпринят ряд шагов по упрощению процедур выдачи разрешений на эксплуатацию многоквартирных жилых домов. В то же время в отношении некоторых домов и неформальных жилых массивов, соответствующих базовым градостроительным стандартам, были применены определенные подходы по амнистированию.

Микаил Джаббаров подчеркнул, что к вопросу легализации строений крайне важно подходить с большой осторожностью. По его словам, хотя простая амнистия незапланированных и неконтролируемых построек и помогает решить социальные проблемы в краткосрочной перспективе, в долгосрочном периоде она может стимулировать новое незаконное строительство, увеличить число небезопасных зданий, привести к нарушениям в землепользовании, а также создать давление на земли сельскохозяйственного назначения, лесные и водные ресурсы и зоны важной инфраструктуры.

Министр добавил, что Азербайджан выбрал в данном вопросе сбалансированный подход: с одной стороны, защищаются права и социальные потребности граждан, с другой - укрепляются правовая дисциплина, стандарты безопасности и ответственное управление земельными ресурсами.

В своем выступлении М. Джаббаров затронул и экономическую сторону проблемы, отметив, что теневая экономика, связанная с неформальными поселениями и жилищным сектором, бросает серьезный вызов правительствам. Он подчеркнул, что существует дилемма: с одной стороны, имеет место неформальная экономическая деятельность, а с другой — требуются финансовые ресурсы для решения социальных проблем.

По словам министра, в рамках целевой реформы, охватившей 2019–2025 годы, Азербайджан предпринял шаги по легализации неформальной занятости. Эта реформа позволила зарегистрировать лиц, остававшихся вне системы социальной защиты, интегрировать их в систему социального обеспечения и направить полученные поступления на удовлетворение социальных нужд.

Микаил Джаббаров сообщил, что в результате данной фискальной реформы поступления за счет легализации занятости выросли в реальном выражении более чем в три раза. Это, в свою очередь, сформировало важный источник финансирования для решения социальных потребностей этих общин, включая вопросы жилья и социальной защиты.

В завершение министр пожелал участникам форума плодотворных дискуссий и пригласил гостей, впервые посещающих Азербайджан и Баку, поближе ознакомиться с городом.