Глава израильской спецслужбы тайно прибыл в ОАЭ для диалога с палестинцами

Директор Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Давид Зини прибыл в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и провел встречу с бывшим главой Службы превентивной безопасности Палестинской национальной администрации (ПНА) в секторе Газа Мохаммедом Дахланом.

Об этом со ссылкой на источники сообщила гостелерадиокомпания Kan.

Официально служба не стала ни подтверждать, ни опровергать факт визита главы ведомства в ОАЭ и встречи с представителем палестинских сил.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что США, Израиль и арабские страны рассматривают проживающего ныне в ОАЭ Дахлана в качестве компромиссной для всех фигуры, которая могла бы возглавить сектор Газа после окончания конфликта.

Источник: ТАСС