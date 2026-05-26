Пассажирский поезд Баку-Тбилиси прибыл в пункт назначения - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Пассажирский поезд из Баку прибыл в Тбилиси.

Как сообщает 1news.az, на Тбилисском железнодорожном вокзале состоялась церемония встречи поезда.

Отметим, что из Тбилиси поезд отправится сегодня в 21:00 и прибудет в Баку завтра в 06:24.

May 25, 2026 23:44

«Азербайджанские железные дороги» возобновило пассажирские перевозки по маршруту Баку–Тбилиси–Баку.

Первый поезд отправился с Бакинского железнодорожного вокзала сегодня в 23:10.

На данном маршруте будут курсировать современные поезда, состоящие из спальных вагонов производства швейцарской компании Stadler Rail Group.

Пассажирам будут предоставляться услуги классов комфорт, комфорт+ и люкс.