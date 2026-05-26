Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам в преддверии праздничных дней - ВИДЕО

Учитывая, что в праздничные дни - Гурбан байрамы и День независимости - ожидается увеличение интенсивности движения по всей стране, Главное управление Государственной дорожной полиции призывает всех участников дорожного движения быть более внимательными и ответственными.

Водителей, выезжающих из столицы в регионы, просят следить за техническим состоянием транспортных средств, строго соблюдать скоростной режим и не садиться за руль в утомлённом состоянии. Длительные поездки при сниженной концентрации могут привести к тяжёлым последствиям.

Автомобилисты обязаны соблюдать правила обгона и маневрирования, избегать опасного поведения и проявлять внимательность к другим участникам движения.

Пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных местах и, особенно на дорогах с интенсивным движением, не подвергать свою жизнь риску.

«Не будем забывать: безопасная дорога - лучший подарок к празднику. А праздничное настроение и радость зависят от ваших правильных решений», - отмечается в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции.