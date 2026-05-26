Рубио заявил, что Ормузский пролив будет открыт «так или иначе»

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Ормузский пролив останется открытым «так или иначе».

Об этом он сказал, комментируя удары США по объектам на территории Иран, передаёт Reuters.

«Проливы должны быть открыты, они будут открыты так или иначе, поэтому они должны быть открыты», — заявил Рубио журналистам.

По словам главы Госдепартамента, согласование условий будущего соглашения с Ираном может занять ещё несколько дней.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на американских военных сообщил, что США нанесли удары по зенитно-ракетному комплексу в иранском порту Бендер-Аббас, а также атаковали два катера Корпус стражей исламской революции, которые, как утверждается, пытались установить морские мины.

Источники телеканала подчеркнули, что удары носили «оборонительный, а не наступательный характер» и не рассматриваются как попытка сорвать действующий режим прекращения огня.

В последние дни между Вашингтоном и Тегераном активизировались переговоры по возможному мирному соглашению. Как сообщал портал Axios, проект документа предусматривает продление режима перемирия ещё на 60 дней.

23 мая президент США Дональд Трамп заявил, что стороны уже приступили к обсуждению финальных аспектов и деталей будущего соглашения. Он также отметил, что в рамках возможной сделки Ормузский пролив будет открыт.

Позднее Трамп уточнил, что переговорный процесс развивается конструктивно, однако спешить с заключением соглашения не следует, чтобы избежать возможных ошибок.