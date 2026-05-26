Россия планирует увеличить турпоток в Азербайджан до одного миллиона человек

Россия ставит перед собой цель увеличить количество туристов, направляющихся в Азербайджан, до одного миллиона человек.

Как передает Report, об этом сообщил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов в ходе своего выступления на деловой панели "Инвестиции в регион Каспия".

Дипломат подчеркнул, что необходимо с максимальной отдачей выстраивать взаимодействие во всех сферах сотрудничества.

"Туристический поток несколько сократился в связи с обстановкой вокруг соседнего Ирана, однако мы рассчитываем на его возобновление. Мы надеемся, что в следующем году или через год удастся выйти на показатель в один миллион российских туристов в Азербайджане. Российская сторона предпринимает все необходимые усилия для того, чтобы поток туристов из страны стабильно увеличивался", - заявил М. Евдокимов.