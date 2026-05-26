Погода на среду: В Баку ожидаются кратковременные дожди 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 27 мая.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Преимущественно осадков не прогнозируется, однако утром в отдельных местах возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер днём сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 17-19° тепла, днём 23-28° тепла. Атмосферное давление повысится с 757 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70–80%, днём 50-55%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако днём в отдельных восточных районах возможны дожди. В некоторых местах осадки могут носить кратковременный, но интенсивный характер, также возможны грозы и град. Ночью и утром в ряде районов будет наблюдаться туман. Западный ветер местами временами усиливается.

Температура воздуха составит ночью 14-18° тепла, днём 25-30° тепла, в горах ночью 6-11° тепла, днём 17-22°, местами до 25° тепла.