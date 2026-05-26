В иранской армии заявили о новой тактике в случае повторных атак США и Израиля

Иран прибегнет к новой тактике ведения военных действий в случае нанесения Соединенными Штатами и Израилем повторных ударов по территории исламской республики.

Об этом заявил представитель иранских вооруженных сил Абольфазль Шекарчи.

«Мы не ослаблены. Напротив, мы стали только сильнее <...>. Производство ракет и беспилотников [в нашей стране] не прекращалось во время войны, и противнику никогда не удастся обнаружить объекты, на которых они размещены. Мы приобрели значительный [боевой] опыт и будем использовать другие тактические решения», — подчеркнул Шекарчи в интервью Al Jazeera.

По его словам, ВС Ирана отслеживают все передвижения противника и уже определили возможные цели для нанесения ответных ударов. Собеседник телеканала заверил, что ответ исламской республики на новое нападение будет «более мощным и жестким», чем прежде. Он также предупредил, что в случае повторной эскалации военные действия «выйдут за пределы региона».

Источник: ТАСС