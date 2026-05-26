Пашинян: мы не должны позволять чужим использовать Армению против чужих

Мы не должны позволять чужим использовать нас против чужих.

Об этом во время предвыборной агитации в городе Раздан – административном центре Котайкской области, 26 мая заявил находящийся в отпуске премьер-министр Армении Никол Пашинян, который возглавляет пропорциональный список кандидатов в депутаты ныне правящей в стране партии «Гражданский договор».

По его словам, говоря о тысячелетии, Армения должна смотреть вперед, извлекая уроки из прошедшего тысячелетия. «Самый главный урок прошлого в том, что, как только мы позволяем чужим использовать нас против чужих, в конце концов, нас выбрасывают в сторону, оставляя беззащитными», - отметил Пашинян.

Он добавил, что Армения должна использовать свои силы только для защиты собственной безопасности, государства, благосостояния, свободы.

Одновременно он выразил несогласие с мнением оппозиции о необходимости наличия гарантов мира, так как это, по его оценке, означает отдавать судьбу страны в руки других. «Мы кое-как взяли нашу судьбу в свои руки, и мы не можем выпустить из рук этот руль», - подчеркнул Никол Пашинян.

