Стали известны результаты выпускных экзаменов для 9-х классов

Объявлены результаты выпускного экзамена по уровню общего (9-летнего) среднего образования, проведённого 26 апреля 2026 года.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана, участники экзамена могут ознакомиться с результатами и графическим описанием листа ответов, перейдя по ссылке и введя рабочий номер (8-значный ученический код) и номер удостоверения личности (или FİN-код). Рабочие номера можно узнать здесь.

Информацию о результатах экзамена (общий балл по каждому предмету) можно получить также посредством мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel), отправив рабочий номер (8-значный ученический код) на 7727.

Проверка письменных работ (ответов на задания открытого типа) осуществлялась в онлайн-режиме. Так, каждый маркер подключался к процессу проверки из своего дома и проверял работы, случайным образом отправленные программой на его компьютер.

Из 55 282 человек, участие которых предусматривалось в данном экзамене, 398 человек не явились на него. За нарушение установленных экзаменационных правил два человека были удалены с тестирования.

Среди участников экзамена четыре человека (со списком можно ознакомиться здесь) показали наивысший результат, набрав 300 баллов.

Для рассмотрения обращений, связанных с результатами экзамена, при ГЭЦ будет действовать Апелляционная комиссия. Желающие обратиться в Апелляционную комиссию могут зарегистрироваться, заполнив электронное заявление, которое будет размещено на сайте центра, с 1 июня с 10:00 до 3 июня до 17:00. Те, кто не зарегистрируется в указанный срок, впоследствии не смогут обратиться в Апелляционную комиссию. В электронном заявлении необходимо выбрать номер задания, по которому подаётся обращение, указать содержание обращения и отметить, какому пункту критерия, по мнению заявителя, соответствует ответ.