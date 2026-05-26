В бакинском метро зафиксированы сбои в графике движения поездов

Из-за нестабильных погодных условий и сильного града в Баку в столичном метрополитене зафиксирован рост пассажиропотока.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

Было отмечено, что все профильные службы метрополитена работают в усиленном режиме, а дизель-генераторы приведены в готовность в качестве альтернативного источника энергии.

В настоящее время из-за перепадов напряжения в энергоснабжении в интервалах движения поездов наблюдаются задержки на 1–2 минуты.

Пассажиров просят отнестись к ситуации с пониманием и соблюдать правила безопасности на станциях.