Рубио выразил поддержку Армении в построении «независимого будущего»

Госсекретарь США Марко Рубио выразил поддержку армянскому руководству в построении "независимого и светлого будущего" Армении.

Об этом он заявил во время брифинга с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в аэропорту "Звартноц".

"Вы, премьер-министр и вся армянская команда прокладываете путь к более светлому и независимому будущему Армении. Мы рады выразить поддержку этому видению, вашей смелости, преданности и готовности работать ради будущего страны. Мы гордимся тем, что являемся частью этого процесса, и готовы делать больше вместе", — заявил Рубио, передает Sputnik Армения.

По его словам, парафирование двустороннего соглашения по проекту TRIPP стало одним из наиболее значимых шагов на пути реализации этой инициативы. Рубио отметил, что данный проект "будет способствовать процветанию как Армении, так и всего региона".

При этом, подчеркнул госсекретарь США, сотрудничество Еревана и Вашингтона не ограничивается проектом TRIPP и продолжает расширяться по различным направлениям.

Рубио также заявил, что хартия о всеобъемлющем стратегическом партнерстве формирует основу двусторонней повестки и открывает новые возможности, которые принесут выгоду как армянской, так и американской сторонам.

"Стратегическими отношения становятся тогда, когда страны разделяют общее видение будущего и помогают друг другу в достижении этого будущего", — отметил он.

Отдельно Рубио упомянул меморандум о взаимопонимании в сфере редкоземельных минералов. По его словам, развитие добычи и переработки таких ресурсов с использованием современных технологий имеет ключевое значение для будущего экономики.

"Страны, способные развивать эти направления, получают экономическую свободу и возможность находиться в центре инновационных процессов", — подчеркнул глава Госдепартамента США.

Напомним, в январе 2025 года глава МИД Армении Мирзоян и предшественник Рубио - Блинкен подписали в США хартию о стратегическом партнерстве между Ереваном и Вашингтоном.

Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity — "Маршрут Трампа для международного мира и процветания") предусматривает создание стратегического транзитного коридора через Сюникскую область Армении. Подчеркивается, что он будет функционировать исключительно в рамках армянской юрисдикции и не затрагивает суверенитет страны.

Инициатива носит экономический характер и включает строительство железной дороги, автотрассы, нефтепровода, газопровода и оптоволоконных линий связи. Реализацией проекта займется американская компания в соответствии с законодательством Армении, без военного компонента. Согласно плану, США получат эксклюзивные права на реализацию проекта сроком до 99 лет с возможностью передачи отдельных участков в субаренду международному консорциуму, который будет отвечать за развитие и безопасную эксплуатацию инфраструктуры.