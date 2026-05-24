С российских и белорусских гимнастов сняты все ограничения

Исполнительный комитет Европейского гимнастического союза (European Gymnastics / UEG) принял официальное решение полностью снять все ограничения на участие спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях под своей эгидой.

Согласно информации СМИ, гимнасты из России и Беларуси теперь могут на полноценной основе принимать участие в чемпионатах Европы и других континентальных турнирах под государственными флагами и с использованием национальных гимнов своих стран. Данный шаг европейского ведомства последовал вслед за аналогичным решением Международной федерации гимнастики (FIG). Международная федерация 18 мая полностью отменила специальные правила, которые ограничивали допуск атлетов этих государств до этого момента.

Напомним, что European Gymnastics отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в официальных континентальных соревнованиях в 2022 году после начала Российско-украинского конфликта.

