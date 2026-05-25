Сенсация в Португалии: Клуб второй лиги отобрал Кубок страны у «Спортинга»

Скромный клуб «Торренсе», выступающий во втором дивизионе Португалии, сотворил главную сенсацию европейского сезона, обыграв в финальном матче лиссабонский «Спортинг» со счетом 2:1 и впервые в своей истории завоевав Кубок страны.

По ходу встречи «Торренсе» сумел сломить сопротивление действующего обладателя трофея и гранда португальского футбола. Одолев фаворита в основное время матча, команда не только выиграла свой дебютный титул, но и гарантировала себе неожиданное участие в квалификационном раунде Лиги Европы на следующий сезон. Полные данные по забитым голам, авторам результативных ударов и статистическим деталям этой исторической игры будут опубликованы португальской федерацией футбола в итоговом протоколе матча.